Mit Stand , Sonntag, 19. Dezember 2021, 8 Uhr, gibt es im Bezirk Urfahr-Umgebung 284 mit dem Corona-Virus positiv getestete Menschen bzw. 11 Neuinfizierte innerhalb von 24 Stunden. Das sind aktuell um 57 "aktive" Fälle weniger als vor 24 Stunden. Die Zahl der wieder Genesenen ist also leicht höher als die Zahl der Neuinfizierten. Der Bezirk hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 221,5 Infizierten (Mehr dazu weiter unten).

BEZIRK URFAHR-UMGEBUNG. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk beträgt 13.699.

Im Bezirksvergleich liegt Urfahr-Umgebung mit 284 aktiven Fällen im Mittelfeld der 15 Bezirke und 3 Statuarstädte. Da nehmen die Stadt Linz (1.039 Fälle), der Bezirk Linz-Land (857 Fälle) und der Bezirk Braunau (672 Fälle) die Plätze mit den meisten Infizierten ein.

Die wenigsten Fälle in OÖ haben aktuell die Stadt Steyr (87 Fälle), der Bezirk Eferding (119 Fälle) und der Bezirk Schärding (205 Fälle).

Laut Experten hat die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage die meiste Aussagekraft.

Als Zielwert hat das deutsche Robert-Koch-Institut 50 Infizierte ausgegeben, um die Infektionskette im Griff zu haben. Urfahr-Umgebung steht am 19. Dezember 2021 bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 221,5 Infizierten. Das ist aktuell der siebtbeste Wert unter den oö. Bezirken. Den niedrigsten und besten Wert hat der Bezirk Grieskirchen mit aktuell 185,8 Infizierten. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist der Bezirk Braunau mit 328,7 Infizierten auf.

Die Impfquote in Urfahr-Umgebung betrug am 19. Dezember 2021 69,8 Prozent. Oberösterreich hat eine durchschnittliche Impfquote von 65,3 Prozent und liegt am schlechtesten von allen Bundesländern.

Infos Impfdashboard: Gesundheitsministerium

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.



Corona-Tests

In Urfahr-Umgebung gibt es 3 fix eingerichtete Corona-Teststationen:

Marktgemeindeamt Altenberg

ehemaliges Billa-Gebäude Walding, Ecke Hauptstraße 27 / Gramastettnerstraße 1

Leo-Kultur Bad Leonfelden, Hauptplatz 19, Eingang links neben Tourismusverband

Voranmeldung bei Tests (Antigen und/oder PCR)erforderlich:

www.oesterreich-testet.at

Auch Apotheken im Bezirk bieten Corona-Schnelltests an.

Corona-Impfungen:

In Urfahr-Umgebung gibt es

1 Impfstraße:

– ehemaliges Billa-Gebäude, Walding, Ecke Hauptstraße 27 und Gramastettnerstraße 1



Auch niedergelassene Ärzte führen Impfungen durch.

Eine Registrierung ist auf www.ooe-impft.at möglich

Nächste Pop-Up-Impftermine:



28. Dezember, 14 bis 19 Uhr, Musikschule, Steyregg

5. Jänner, 10 bis 14 Uhr, Einsatzzentrum, Herzogsdorf

5. Jänner, 16 bis 20.30 Uhr, Aula der Volksschule, Schenkenfelden

14. Jänner, 9 bis 18 Uhr, Wochenmarkt, Ottensheim

Aktuelle Fälle in Urfahr-Umgebung



Todesfälle von Patienten aus Urfahr-Umgebung: 79-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.12.21 (Kepler Universitätsklinikum); 56-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.12.21 (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); 51-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.12.21 (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); 54-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.12.21 (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); 77-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.12. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); 81-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.11. (Kepler Universitätsklinikum) ; 83-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.11. (KH Rohrbach); 84-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11.2021 (OKL Barmherzige Brüder Linz); Zwischen 31. Mai 2021 und 12. November 2021 wurden die Corona-Toten in UU nicht aktualisiert ; 91-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 3.05.2021 (OKL Barmherzige Schwestern Linz) , 67-jähriger Patient , mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.04. (OKL Barmherzige Brüder Linz), 59-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.04. (Ordensklinikum Barmherzige Brüder Linz); 78-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.03. (LKH Gmunden) ; 88-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.3. (Klinikum Barmherzige Brüder Linz); 89-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, Todesdatum 28.2. (Kepler Universitätsklinikum Linz); 84-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.02. (KH Freistadt); 94-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01. (KH Freistadt); 89-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.01. (Klinikum Freistadt) ; 74-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Kepler Universitätsklinikum); 60-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Klinikum Freistadt); 69-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); 82-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (OKL Barmherzige Schwestern Linz); 79-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.12. (Kepler Universitätsklinikum); 82-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.12. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); 90-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.12. (Klinikum Freistadt); 73-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.12. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); 73-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.12. (KUK); 69-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 15.12. (Sterbeort unbekannt); 59-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.12 (Kepler Universitätsklinikum); 88-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.12. (Klinikum Freistadt); 88-jährige Frau , Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 11.12. (Sterbeort unbekannt); 58-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.12. (KUK); 81-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.12. (Kepler Universitätsklinikum); 79-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.12. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); 76-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.12. (Kepler Universitätsklinikum); 88-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.12. (Bezirksseniorenheim Walding); 88-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.12. (Barmherzige Brüder Linz); 90-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.12. (OKL Barmherzige Schwestern Linz); 78-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.12. (Klinikum Freistadt); 80-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.12. (OKL, Barmherzige Schwestern); 62-jährige Patientin keine Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Kepler Universitätsklinikum); 90-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); 89-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); 81-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Kepler Universitätsklinikum); 95-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Kepler Universitätsklinikum); 89-jährige Frau , Todesdatum: 01.12.; 89-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Bezirksseniorenheim Walding); 83-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Bezirksseniorenheim Walding); 78-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Klinikum Freistadt); 84-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.11. (Ordensklinikum Elisabethinen Linz); 101-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt); 95-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.11. (Bezirksseniorenheim Walding); 90-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.11. (Bezirksseniorenheim Walding); 73-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.11. (Kepler Universitätsklinikum); 87-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.11. (KH Barmherzige Brüder Linz); 74-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.11. (Kepler Universitätsklinikum); 83-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.11. (Kepler Universitätsklinikum); 79-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 24.11. (Klinikum Freistadt); 94-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 24.11. (Klinikum Freistadt); 81-jähriger Patient, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum 21.11. (KUK); 89-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); 92-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); 55-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); 74-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); 68-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.11. (Kepler Universitätsklinikum); 84-jährige Frau , Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 15.11. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); 81-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum 15.11. (KUK MedCampus III); 74-jähriger Mann mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.11. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); 74-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.11. (Kepler Universitätsklinikum); 72-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11. (Kepler Universitätsklinikum); 90-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); 90-jährige Frau mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11. (Sterbeort zum Zeitpunkt der Meldung unbekannt); 83-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10. November (Kepler Universitätsklinikum); 88-jähriger Mann , Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 10.11. (zuhause verstorben); 81-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10. November (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); 80-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10. November (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); 93-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum 9. November (Klinikum Rohrbach); 88-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum 8. November (Ordensklinikum Linz Barmherzigen Schwestern); 95-jähriger Patient wohnhaft im Bezirksseniorenhaus Gramastetten mit Vorerkrankungen; 69-jähriger Patient mit Vorerkrankungen, Todesdatum 4. November (Barmherzige Schwestern Linz).

mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.12.21 (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.12.21 (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.12.21 (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.12.21 (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.12. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.11. (Kepler Universitätsklinikum) mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.11. (KH Rohrbach); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11.2021 (OKL Barmherzige Brüder Linz); ; mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 3.05.2021 (OKL Barmherzige Schwestern Linz) , mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.04. (OKL Barmherzige Brüder Linz), mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.04. (Ordensklinikum Barmherzige Brüder Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.03. (LKH Gmunden) mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.3. (Klinikum Barmherzige Brüder Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 28.2. (Kepler Universitätsklinikum Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.02. (KH Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01. (KH Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.01. (Klinikum Freistadt) mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Klinikum Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (OKL Barmherzige Schwestern Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.12. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.12. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.12. (Klinikum Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.12. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.12. (KUK); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 15.12. (Sterbeort unbekannt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.12 (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.12. (Klinikum Freistadt); , Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 11.12. (Sterbeort unbekannt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.12. (KUK); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.12. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.12. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.12. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.12. (Bezirksseniorenheim Walding); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.12. (Barmherzige Brüder Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.12. (OKL Barmherzige Schwestern Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.12. (Klinikum Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.12. (OKL, Barmherzige Schwestern); keine Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.12. (Kepler Universitätsklinikum); , Todesdatum: 01.12.; mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Bezirksseniorenheim Walding); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Bezirksseniorenheim Walding); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Klinikum Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.11. (Ordensklinikum Elisabethinen Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.11. (Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.11. (Bezirksseniorenheim Walding); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.11. (Bezirksseniorenheim Walding); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.11. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.11. (KH Barmherzige Brüder Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.11. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.11. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 24.11. (Klinikum Freistadt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 24.11. (Klinikum Freistadt); Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum 21.11. (KUK); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.11. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.11. (Kepler Universitätsklinikum); , Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 15.11. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 15.11. (KUK MedCampus III); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.11. (Bezirksseniorenhaus Gramastetten); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.11. (Kepler Universitätsklinikum); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11. (Kepler Universitätsklinikum); 90-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.11. (Sterbeort zum Zeitpunkt der Meldung unbekannt); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10. November (Kepler Universitätsklinikum); , Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 10.11. (zuhause verstorben); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10. November (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 10. November (Ordensklinikum Linz Elisabethinen); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 9. November (Klinikum Rohrbach); mit Vorerkrankungen, Todesdatum 8. November (Ordensklinikum Linz Barmherzigen Schwestern); wohnhaft im Bezirksseniorenhaus Gramastetten mit Vorerkrankungen; mit Vorerkrankungen, Todesdatum 4. November (Barmherzige Schwestern Linz). Seit 7. November ist ein zusätzliches eigenes Covid-HÄND-Team, stationiert in Gallneukirchen, an den Wochenenden von 7:00 bis 19:00 Uhr im Einsatz.

Hotline zu Schulfragen der Bildungsdirektion Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter Tel. 0732/7071-4131 oder 0732/7071-4132

Mehr Infos zu den Fällen in ganz OÖ:

746 Corona-Infizierte, 67 Neuinfektionen, 5.288 Genesene

Weitere Beiträge zur Corona-Krise in Urfahr-Umgebung:

Beim Maskenkauf auf Nachhaltigkeit achten

Nord-Süd-Gefälle auch bei Pop-Up-Impfungen in Urfahr-Umgebung