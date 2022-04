URFAHR-UMGEBUNG. An der Oö. Landesfeuerwehrschule fand die "42. Landes-Feuerwehrleistungsprüfung Silber" statt. 35 Teilnehmer aus dem Bezirk erreichten das Abzeichen. Die Prüfung dient zur Fortführung, Vertiefung und Perfektionierung der Funkausbildung. Die Leistungsprüfung wird in drei Stufen, in Bronze, Silber sowie Gold ausschließlich in Landesfeuerwehrschule Linz durchgeführt. Fünf Stationen müssen bei der Prüfung "FuLa" Silber positiv absolviert werden: Fragen, Kartenkunde, Übermittlung von Nachrichten, Funker in der Einsatzleitstelle und praktisches Arbeiten mit der „Wasserkarte“.