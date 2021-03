An zwei Tagen wurden insgesamt 37 Feuerwehrmitglieder im Bezirk für das bevorstehende Einsatzgeschehen vorbereitet. Sie verstärken ab nun die Einsatzmannschaft in den jeweiligen Feuerwehren.

URFAHR-UMGEBUNG. Unter Einhaltung der COVID-19-Bestimmungen wurde am 19. und 20. März 2021 der Grundlehrgang in der OÖ Bauakademie in Lachstatt abgehalten. Alle Teilnehmer und Ausbilder wurden zuvor von Patrick Kehrer und seinem Team vom Roten Kreuz der Ortsstelle Gallneukirchen einem Antigen-Test unterzogen und darauf hingewiesen, eine Maske zu tragen sowie den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Der Theorieteil wie die Organisation der Feuerwehren, die Brand- und Löschlehre, die Gefahren an der Einsatzstelle sowie die gefährlichen Stoffe wurde bereits vorab an zwei Ausbildungsabenden in Form einer Onlineschulung (Webinar) den Teilnehmern vermittelt.

Bereit für Einsätze

Der Grundlehrgang bildet die Grundlage jedes Mitglieds in der Feuerwehr. Die Ausbildung umfasst alle wesentlichen Aufgaben einer Löschgruppe und wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen. Die Grundausbildung eines aktiven Feuerwehrmitgliedes erfolgt in der Feuerwehr. Schwerpunkt ist die Vermittlung praktischer Fertigkeiten. Das in der Grundausbildung vermittelte Wissen wird im Grundlehrgang erweitert und gefestigt. Der Grundlehrgang wird unter Verwendung einheitlicher Ausbildungsunterlagen in den Bezirken als Außenlehrgang der Landes-Feuerwehrschule durchgeführt. Innerhalb der Gruppe soll nun das Feuerwehrmitglied „in der eingeteilten Funktion“ im Rahmen des Befehls selbständig handeln können. Damit ist der Grundstein gelegt, um im Einsatzfall bestmöglich unterstützen zu können und zukünftig weitere Lehrgänge absolvieren zu dürfen.

Beachtliches Prüfungsergebnis

Bei dieser Ausbildung konnten sich Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Enzenhofer und Lehrgangsleiter Johann Schwarz vom hohen Ausbildungsstand der Kameraden überzeugen. Mit dem hervorragenden Ergebnis von 34 "vorzüglich" und drei "sehr gut" wurde ein beachtliches Prüfungsergebnis erzielt. Johann Schwarz bedankt sich abschließend bei seinem sechsköpfigen Ausbilderteam sowie bei den Feuerwehren für die Bereitstellung der Feuerwehrautos. Ein ganz großer Dank gebührt auch der OÖ Bauakademie für das zur Verfügung stellen dieser idealen Ausbildungsstätte in Lachstatt.