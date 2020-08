GALLNEUKIRCHEN. Unter dem Motto „Mach dich stark fürs Klima!“ lädt die Stadtgemeinde Gallneukirchen zu einem rund einjährigen, vom Land OÖ geförderten, Dialogprozess zwischen Bürgern, Verwaltung, Politik und Wirtschaft zur klimagerechten Weiterentwicklung Gallneukirchens ein.

Agenda 21-Prozess

Der schon vor Corona-Zeiten geplante Agenda 21-Prozess startet nun und bietet die einmalige Chance, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Gallneukirchen stärker auf Klimavorsorge auszurichten. Alle Zielgruppen, die Bevölkerung genauso wie die Gemeindeverwaltung und die Gemeindepolitik sowie die regionalen Unternehmer, können dazu einen Beitrag leisten. Im Zuge des Dialogprozesses sollen diese Beiträge erarbeitet und aufeinander abgestimmt werden.

Klimadialog

Der offizielle Start findet in Form eines Klimadialogs am Samstag, dem 19. September 2020, um 19 Uhr in der Gusenhalle statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

In der abwechslungsreich gestalteten Abendveranstaltung wird es neben einem kurzen Fachimpuls, einem Auftritt des bekannten Kabarettisten Günther Lainer und einer Dialogrunde mit Gallneukirchern auch ein kurzes Worldcafe geben, in dem die Teilnehmenden ganz konkrete Ideen für eine klimagerechte Gestaltung von Gallneukirchen einbringen können. Weiters werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Interessierte in den Dialogprozess einklinken können.