URFAHR-UMGEBUNG. Der Verlust eines Familienangehörigen, Vereinsmitgliedes oder eines lieben Bekannten ist wohl die schmerzlichste Erfahrung, die das Leben für einen bereithält. Sie wollen einen geliebten Menschen mit einem Nachruf in der Öffentlichkeit würdigen? Dann melden Sie sich unter urfahr.red@bezirksrundschau.com. Die BezirksRundschau steht Ihnen mit offenen Ohren zur Verfügung.

Kalenderwoche 01

Gallneukirchen

Gisela Heiligenbrunner, zuletzt wohnhaft in Alkoven, Tulpenstraße 11, davor in Gallneukirchen, Jakob Brunner Straße 4ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Reichenthal

Maria Huemer, geborene Winklehner, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

********************

Kalenderwoche 52



Alberndorf

Anna Hammer, zuletzt wohnhaft in Luegstetten 5, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Engerwitzdorf

Johann Hölzl, zuletzt wohnhaft in Gallneukirchner Straße 1, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Adolf Fragner, zuletzt wohnhaft in Engerwitzdorf 6, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Christine Ratgeb, Hohenstein 12, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Gallneukirchen

Robert Pagjura, Martin Boos Straße 6, ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

Puchenau

Gertraud Raab, Golfplatzstraße 13, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Vorderweißenbach

Simon Enzenhofer ist im Alter von 2 Jahren gestorben.

Hermine Enzenhofer ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Angela Traxler ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

********************

Kalenderwoche 51



Alberndorf

Erich Grill, zuletzt wohnhaft in Riedegg 11, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Bad Leonfelden

Martina Stimmeder ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

Svetla Grimme ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Albine Stadlbauer ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Eidenberg

Irmgard Luthringshausen, Almsiedlung 21, zuletzt wohnhaft im BSH Gramastetten, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Gallneukirchen

Franziska Zoglauer, geborene Danninger, zuletzt wohnhaft in Gallneukirchen, Tannenweg 8, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Herzogsdorf

Hermine Kaimberger, „Rienederin“, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Kirchschlag

Josef Missbauer, Riedl 16, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Ottensheim

Josef Rammerstorfer, Sternstraße 33, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Reichenthal

Gunthilde Kampelmüller ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

St. Gotthard

Horst Padevit, Kreuzweg 29, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Walding

Reinhold Falkner, Unternehmer im Ruhestand, Lifehausstraße 27, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

********************

Kalenderwoche 50

Alberndorf

Engelbert Reif, Pensionist, Efeuweg 3, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Engerwitzdorf

Johanna Stingeder, Pensionistin, Amberg 9, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Johann Pulker, Pensionist, Lahningerweg 4, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Goldwörth

Augusta Trautendorfer ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Gramastetten

Franz Atzesberger, Türkstetten 17, ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Hellmonsödt

Angela Nimmervoll, Sagweg 9, ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Klara Hochreiter-Stadlbauer, Im Hölzl 11, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Vorderweißenbach

Agnes Draxler ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

********************

Kalenderwoche 49

Alberndorf

Franz Grubauer, Pensionist, Zeurz 2, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Kirchschlag

Hermine Holzer, Geitenedt, ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Sonnberg

Leopoldine Brandstetter, Dreiegg 12, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Vorderweißenbach

Alfred Gillmayr ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Walding

Hedwig Scherndl, Bartleitnerweg 10, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Maria Satzinger, Schwarzgrub 27 , ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

****************

Hier finden Sie Informationen zu Bestattungsformen in Urfahr-Umgebung.

Gisela HEILIGENBRUNNER zuletzt wohnhaft in 4072 Alkoven, Tulpenstraße 11 davor in Gallneukirchen, Jakob Brunner Straße 4 ist am 1. Jänner 2022 im 90. Lebensjahr verstorben