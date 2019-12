Am 30. Dezember 2019 gegen 9 Uhr passierte in der Lobby eines Linzer Hotels ein Betrug, bei dem die Opfer, ein 45-Jähriger und eine 44-Jährige aus dem Bezirk Urfahr Umgebung, einem vermeintlichen Käufer Golddukaten übergaben.

BEZIRK URFAHR-UMGEBUNG. Mit dem Unbekannten hatten sie zuvor vereinbart sich in besagter Lobby zu treffen und den Verkauf abzuwickeln. Nachdem der 45-Jährige dem Unbekannten eine Stofftasche mit den Dukaten übergeben hatte, gab dieser an in sein Hotelzimmer zu gehen, um das Geld zu holen. Er verließ dann die Lobby und kam nicht mehr zurück. Die Ermittlungen laufen.