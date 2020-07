Blaudruck Wagner in Bad Leonfelden ist für den diesjährigen Regionalitätspreis nominiert.

BAD LEONFELDEN. Die Blaudruckerei Wagner gibt es seit dem Jahr 1878 und sie wird seit Anbeginn als Familienbetrieb geführt. Der erste Blaudrucker in der Wagner-Familie, Karl, stammte aus Hohenfurth (heute Vyšší Brod). Er kaufte das Haus in Bad Leonfelden, in dem Blaudruck Wagner noch heute untergebracht ist. Die Ende des 19. Jahrhunderts angelegten Küpen (= Farbbäder) in der Kurhausstraße sind noch in Verwendung. Blaudruck zählt zu einer alten Tradition, die ursprünglich aus Asien kommt und im Mittelalter ihren Weg nach Europa gefunden hat. Im ländlichen Raum setzte sich vor allem der Blaudruck auf Leinen durch, da der Stoff robust und widerstandsfähig ist. Auch heute wird noch Naturleinen, das aus Helfenberg stammt, verwendet.



Nur mehr zwei Betriebe

1832 gab es allein im Mühlviertel 17 Färberbetriebe, die zum Teil auch die Technik des Blaudruckens praktizierten. Zwischenzeitlich war der Blaudruck out, aber mit dem Regionalitätsboom wurde die alte Technik wiederentdeckt. Heute sind es in ganz Österreich nur mehr zwei Betriebe, welche dieses Handwerk beherrschen. Seit 1996 wird bei Blaudruck Wagner wieder regelmäßig gedruckt, inzwischen in vierter Generation. Das Handwerk ist ausgefeilt und braucht viel Zeit. Das Bad Leonfeldener Unternehmen produziert hauptsächlich für private Kunden. Die Trachtenhersteller Thalbauer und Heimatwerk sowie der Modedesigner Gottfried Birklbauer schätzen die Blaudruck-Qualität aus Bad Leonfelden. Betthäupter und Wandbespannungen im Hotel Guglwald stammen ebenso von hier.

Neben der Produktion bietet die Färberei auch Führungen an und gibt dabei Einblick in die alte Handwerkskunst. Termine dafür können unter Tel. 0676/5858101 oder über das Kontaktformular auf der Homepage (blaudruck.at) vereinbart werden.

Der Regionalitätspreis

Die Teilnahme am Regionalitätspreis ist bis 16. August möglich.

Jetzt bewerben unter:

BezirksRundschau GmbH,

Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding

Kennwort: „Regionalitätspreis“ oder online unter meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

Dienstleistung und Handel

Industrie

Handwerk und Gewerbe

Vereine, Institutionen, Behörden

Tourismus

Gastronomie

Land- und Forstwirtschaft

Mobilität und erneuerbare Energien

„Regional & Digital“

Sonderpreis