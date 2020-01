Drei Feuerwehren rückten am Neujahrstag gegen 14 Uhr zur Brandbekämpfung in einer Hackgutanlage aus.

ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS. Im Hackgutlager eines landwirtschaftlichen Anwesens kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Glimmbrand in der Hackgutlagerung. Feuerwehrmänner stiegen mit Atemschutzgeräten in den Hackgutbunker ein und konnten so den Brandherd rasch lokalisieren. Um weitere Brandherde ausschließen zu können wurden die übrigen Hackschnitzel aus dem Lagerraum geschaufelt. Eine Stunde nach der Alarmierung sind die drei im Einsatz stehenden Feuerwehren aus Eschelberg, Rottenegg und Lacken nach wie vor im Einsatz.