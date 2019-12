ZWETTL. Eine Kerze in einer Laterne, die an einer Hausmauer abgestellt wurde, löste am Samstag, 28. Dezember, zirka nach 1 Uhr einen kleinen Brand der daneben abgestellten Gegenstände aus. Glücklicherweise wurden die Hausbesitzer rechtzeitig auf den entstehenden Brand aufmerksam und konnten mit Hilfe eines Feuerlöschers bzw. eines Wasserkübels den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren löschen.

Die insgesamt 36 Einsatzkräfte der Feuerwehren Langzwettl und Zwettl an der Rodl, die um 1.30 Uhr alarmiert wurden, konnten so, nach der Überprüfung mit der Wärmebildkamera rasch wieder einrücken.

Die Feuerwehren warnen, insbesondere in der Weihnachtszeit, auf das richtige Aufstellen von Kerzen zu achten!