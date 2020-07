URFAHR-UMGEBUNG. Am Sonntag, 19. Juli, schlossen 29 Musiker aus den verschiedensten Bundesländern Österreichs den „ÖBV-Lehrgang zum Diplomierten Vereinsfunktionär“ und den „Lehrgang für Jugendreferenten“ in Eugendorf (Salzburg) ab. Diplomierte Vereinsfunktionäre sind nun unter anderem Jacqueline Koll und Evelin Preining vom Musikverein Zwettl sowie der Obmann des Blasmusikverbandes in Urfahr-Umgebung Peter Griesmeier aus Alberndorf.

Einjährige Ausbildung absolviert

Der „ÖBV-Lehrgang zum Diplomierten Vereinsfunktionär“ und der „Lehrgang für Jugendreferenten“ sind umfassende Bildungsangebote des Österreichischen Blasmusikverbandes (ÖBV) und der Österreichischen Blasmusikjugend (ÖBJ). Sie sind speziell auf die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Vereinsfunktionäre ausgerichtet. Als „diplomierter Vereinsfunktionär" bzw. "diplomierter Jugendreferent“ geht man nach einem einjährigen Ausbildungszyklus zu je fünf Ausbildungsblöcken hervor. Die Teilnehmer durften in diesem Zeitraum spannende Inhalte und neue Inputs rund um die Arbeit von Vereinsfunktionären erfahren, konnten Erfahrungswerte austauschen und haben neue Freundschaften geschlossen.

Informationen zu Blasmusikverband und Blasmusikjugend

Der Österreichische Blasmusikverband ist die Dachorganisation der neun österreichischen Landesverbände sowie der Partnerverbände Südtirol und Liechtenstein. Unabhängigkeit, Überparteilichkeit und Gemeinnützigkeit sind die Kernprinzipien des ÖBV, die ehrenamtlich tätigen Funktionären unabdingbar. Insgesamt 2.163 Mitgliedskapellen gehören dem ÖBV an. Ziel des Österreichischen Blasmusikverbandes ist es, das Blasmusikwesen in jeder Hinsicht zu unterstützen, zu fördern und weiterzuentwickeln.Die Österreichische Blasmusikjugend ist eine vom Bundesministerium für Frauen, Familie und Jugend geförderte Jugendorganisation, die für 94.000 junge Blasmusiker aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein eine wesentliche Grundlage im Bereich der Entwicklung der musikalischen sowie sozialen Fähigkeiten darstellt. Die Jugendorganisation steht besonders für interessante, spannende und bildende Jugendmusikprojekte.