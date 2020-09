Mit Unterstützung des Infrastrukturressorts des Landes Oberösterreich konnte ein E-Bike-Training für unsere Mitglieder und Gäste durchgeführt werden. Für jeweils ca.zehn Teilnehmer/innen (ab 60 Jahren) wurden in den angebotenen E-Bikesicherheitskursen in zwei Stunden theoretische Schwerpunkte wie Verkehrsverhalten, Sicherheitsbestimmungen, und eine Einführung in die StVO. umgesetzt. Darüber hinaus wurden auch praktische Übungen vorgenommen. Hier werden die Nutzung der verschiedenen elektrischen Unterstützungsmodi sowie Fahrt- und Bremstechniken geschult und verbessert. Bei diesem Kurs konnten nicht nur die Anfänger einiges lernen, sondern auch die sog. Radprofis. Besonderen Dank gilt nicht nur der Easy Drivers Radfahrschule aus Schladming, und dem Land Oberösterreich, so auch der Gemeinde St.Gotthard für die Sperrung und Nutzung des Parkplatzes am Sportzentrum, sowie der FF St.Gotthard für zur Verfügung- stellung des Schulungsraumes..