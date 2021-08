„Viele Menschen sind erstaunt, wenn ich mit meinem Oldtimer lautlos einparke“, so der Waldinger „Daniel Düsentrieb“ Mario Reitermayr. Sein letztes Projekt war der Umbau eines alten Ford, Baujahr 1930 Modell A, der gerade fertig geworden ist. Diese Rarität wurde vor zwei Jahren aus den USA importiert und in eineinhalb Jahren auf Elektroantrieb umgebaut. Es war nicht billig, da das Auto in einem extrem schlechten Zustand war. Aber nach diversen Umbauten wie Motorrad, Porsche, Jaguar und auch Motoryacht oder dem Linzer Bummelzug wollte Reitermayr endlich einen richtigen Oldtimer sein Eigen nennen. Der Umbau auf E-Antrieb stellte für den 44-Jährigen aufgrund seiner Erfahrungen auf diesem Gebiet keine besonderen Schwierigkeiten dar.

Ersatzteile Besorgung war schwierig

Viel mehr war es der schlechte Zustand des Fahrzeuges der den Bastler oftmals vor große Herausforderungen stellte. „Beginnend von Sattlerarbeiten, Sandstrahlen, Lackierung,… war es sehr mühsam“, so der Bastler. Auch die Beschaffung diverser Ersatzteile war aufgrund der Alters des Fahrzeuges oft mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Jetzt steht das strahlend schön gewordene Fahrzeug neben dem strahlenden Besitzer, der mit seiner Frau Sabine und seinen Kindern zu einer lautlosen Spritztour startet. Die Reichweite dieses Fahrzeuges beträgt je nach Gelände, Geschwindigkeit und Fahrzeugbelegung bis zu 250 Kilometer. Das Auto fährt locker bis zu 90 km/h. „Die Fahrt mit diesem Fahrzeug ist richtig entspannend, nur wenn ich aussteige und kann ich mich der vielen Fragen von Passanten fast nicht erwehren“, so Reitermayr. Viele der Interessierten gefällt diese Art von Antrieb, aber manche bedauern, dass der Originalzustand nicht mehr vorhanden ist.

Beim Fahren ist einiges zu beachten. So sind die Bremsen fast im Originalzustand wie 1930. Das heißt, beim Fahren mehr Abstand. Auch beim Lenken des Fahrzeuges braucht man etwas Gefühl. Es gibt natürlich keine Servolenkung.

Heuer noch auf den Glockner

Ein Ziel hat der Waldinger, der im Ottensheimer Gewerbepark seine Firma hat, und sein Geld mit Reparaturen von Fahrrad Akkus verdient, heuer noch mit diesem Oldtimer den Großglockner zu bezwingen. „Mit meinem Auto kein Problem, aber mit dem Auto im Originalzustand wäre das nicht möglich. Bergauf fahren würde der Benzinmotor überhitzen und den Geist aufgeben, bergab würden die Bremsen versagen“, so Reitermayr. Bei seinem Umbau fallen diese Kriterien weg. Der Elektromotor bremst auch bergab.

Infos auch unter: http://www.akkumobil.at