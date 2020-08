Das Erfolgsgeheimnis eines Betriebes ist, wenn alle im Unternehmen an einem Strang ziehen. Um ein Bewusstsein für diese gemeinsamen Leistungen zu schaffen, besucht die ÖVP Engerwitzdorf einige Betriebe in der Gemeinde und spendiert als Zeichen der Wertschätzung der gesamten Belegschaft ein erfrischendes Eis. Die Eisaktion des ÖAAB brachte eine erfrischende Extrapause und sorgte für gute Laune. "Bei uns in Engerwitzdorf wird echte Zusammenarbeit gelebt, das bekommen wir täglich mit, wenn wir in den Unternehmen unterwegs sind. Mit der Eisaktion wollen wir uns für das Miteinander bedanken“, freuen sich Bürgermeister Herbert Fürst, Vizebürgermeister Manfred Schwarz und WB Obmann Wolfgang Griesmann.