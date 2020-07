GALLNEUKIRCHEN/ENGERWITZDORF. Wie denkt die Jugend über Gallneukirchen und Engerwitzdorf? Was sind ihre dringendsten Anliegen? Wie können die Gemeinden die Jugendlichen adäquat unterstützen? Diese Fragen stellten sich der Bürgermeister von Engerwitzdorf, Herbert Fürst und Gallneukirchens Bürgermeisterin Gisela Gabauer. Zusammen mit ihren Gemeinden, der Leader-Region Sterngartl Gusental und Studierenden der FH OÖ – Sozialmanagement unter der Leitung von Katrin Hasengruber, wurde erstmals eine gemeindeübergreifende Jugend-Befragung gestartet.

Sport, Bildung, Klima und Umwelt

Das Projektteam konzipierte mit den Gemeinden Fragebögen, die genau auf die Situation der Jugendlichen abzielen. Die hohe Rücklaufquote von 30 Prouent hat das große Interesse an ihrer Zukunft gezeigt. Das Projektteam und Katrin Hasengruber zeigten bei der Präsentation in der Gusenhalle die wesentlichen Interessensgebiete auf, die sich aus der Umfrage herauskristallisiert haben: „Sport, Bildung, Klima und Umwelt zählen in beiden Gemeinden zu den Themenbereichen, die die Jugendlichen am meisten interessieren. Gezeigt hat sich auch der Bedarf an Treffpunkten und Fortgehmöglichkeiten für Jugendliche.“ Zahlreiche Mandatare der beiden Gemeinden waren bei dieser Präsentation vor Ort und bekundeten ihr Interesse.

Innovative Herangehensweise

Für Herbert Fürst und Gisela Gabauer sind vor allem die Grundlagen für die zukünftigen gemeindeübergreifenden Projekte wichtig: „Die Jugendarbeit hat von jeher einen wichtigen Stellenwert in unseren Gemeinden. Nun haben wir eine aussagekräftige Basis für gemeindeübergreifende Projekte.“ Für die Fachhochschule OÖ - Sozialmanagement ist es ebenfalls eine innovative Herangehensweise: „Erstmals werden die Gemeinden auch übergreifend befragt, was einen breiteren Blick auf die Jugendanalyse gibt.“

Von der Leader-Region gefördert

Dieses Projekt wird aufgrund der regionalen Zusammenarbeit von der Leader-Region Sterngartl Gusental zu 80 Prozent finanziell unterstützt. Obmann Bürgermeister Martin Tanzer: „Die Agenden der Jugendlichen sind ein wichtiges Teilgebiet in unserer Regionsarbeit, die wir unterstützen. Ein Dank geht an alle Jugendliche, die ihre Meinung kundgetan haben.“ Geschäftsführerin Martina Birngruber: „Um die Jugend adäquat unterstützen zu können, muss man ihre Meinung kennen. Und die wurde in der Befragung ausführlich mitgeteilt.“