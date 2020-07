PUCHENAU. Am 19. Juli war gegen 13 Uhr ein 38-jähriger Urfahraner mit seinem Auto auf der B127 in Richtung Linz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Puchenau wollte zur gleichen Zeit ein 18-jähriger Pkw-Lenker ebenfalls aus Urfahr-Umgebung links zu einer Tankstelle zufahren. Am Beifahrersitz befand sich seine 17-jährige Schwester. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er sein Fahrzeug anhalten. Das dürfte der 38-Jährige übersehen haben und krachte ihm ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 18-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben. Es kam zu einer Kollision mit dem Pkw eines 64-jährigen Linzers, auf dessen Beifahrersitz seine 63-jährige Gattin saß. Der 18-Jährige und die 63-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum und ins UKH Linz eingeliefert. Die anderen drei Beteiligten wurden leicht verletzt.