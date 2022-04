Rot-Grün will sofortige Nutzung des alten Hallenbads – FPÖ möchte Bürgerbefragung

GALLNEUKIRCHEN. Beim alten Hallenbad in Gallneukirchen gehen die Meinungen der Fraktionen teils weit auseinander. Während sich die SPÖ und die Grünen für eine alternative Nutzung des Bads einsetzen, wollen das ÖVP und FPÖ überhaupt nicht. Als Vorbilder für Leerstandsnutzung dienen der rot-grünen Mehrheit im Gemeinderat das alte Krankenhaus in Vöcklabruck und das Ex-Hallenbad in Feldkirch (Vorarlberg). Andreas Kaindlstorfer von den Grünen hat eine klare Meinung dazu: "Wir haben das Schwimmbad dem Eigentümer acht Jahre lang vorenthalten. Es gibt viele Interessenten, die hier etwas machen wollen. Wir müssen ein überparteiliches Konzept für die Nutzung des Leerstands erstellen. ÖVP, FPÖ und alle Bürger sind eingeladen mitzumachen." Gegen ein multifunktionales Veranstaltungszentrum hat keine Partei etwas einzuwenden, aber die finanziellen Mittel vom Land OÖ werden wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen, ist doch gerade das Schulzentrum in Planung.

FPÖ will Bürgerbefragung

Die FPÖ stellt sich explizit gegen die Pläne von Bürgermeister Sepp Wall-Strasser (SPÖ), die Jungen beim alten Bad werken zu lassen. "Wir brauchen einen Veranstaltungssaal und keine exotischen Kunstprojekte. Nimmt man den Plan mit dem Verbleib des leeren Beckens her, so ist zu befürchten, dass das zwar für Avantgarde-Künstler passt, aber eher nicht für die breite Masse an Künstlern", sagte kürzlich Ortsparteiobmann Rainer Deischinger. Die FPÖ geht sogar noch weiter – Deischinger fordert eine Bürgerbefragung: "Das alte Hallenbad ist ein öffentlicher Ort. Es soll allen unseren Bürgern zur Verfügung stehen, daher sollen diese mit einer Bürgerbefragung auch nach ihrer Meinung befragt werden."

ÖVP möchte Kulturverein Gallneukirchen

ÖVP-Vizebürgermeister Helmut Hattmannsdorfer ist die derzeitige Diskussion "zu einseitig". Er wünscht sich einen "Kulturverein Gallneukirchen" mit einem Obmann (oder Obfrau), der alle Interessentengruppen, wie Stadtkapelle, Musikschule, Chor, Gallensteine und viel mehr vereint. Hattmannsdorfer: "Ich bin gegen nicht zielgerichtete Investitionen nach dem Motto 'Schauen wir mal', ohne mit allen gesprochen zu haben."