Die Wirtschaft in Gallneukirchen war seit der Gründung der GUUTE-Initiative immer der lokale Vorreiter für diese Wirtschaftsbewegung. Umso erfreulicher ist es, dass die Stadtgemeinde Gallneukirchen nun von der WKOÖ die Auszeichnung „GUUTE Gemeinde“ erhielt.

GALLNEUKIRCHEN. Gerade in den letzten Jahren erlebt Gallneukirchen einen wirtschaftlichen Aufschwung insbesondere durch die Neugestaltung des Marktplatzes und des neuen Stadtteils „one“. Diese Neuinvestitionen machen das Gallneukirchner Zentrum besonders attraktiv.Auch von der Anzahl der WKO-Mitglieder ist Gallneukirchen im Bezirk Urfahr-Umgebung führend. Aktuell sind in der Stadtgemeinde 337 Gewerbetreibende mit insgesamt 1.250 Beschäftigten, davon 49 Lehrlingen tätig.

Besonders erfreut über die Auszeichnung "GUUTE-Gemeinde" ist Bürgermeisterin Gisela Gabauer, die selbst drei Geschäfte in Gallneukirchen betreibt.

„Da gerade von Gallneukirchen viele GUUTE-Initiativen gestartet wurden, sind wir jetzt sehr stolz, dass wir nun auch als Stadtgemeinde die Auszeichnung erhalten haben.“

Gutscheine heiß begehrt

Gabauer ergänzt: „Der GUUTE-Initiative ist es gelungen, eine starke Brücke zwischen der regionalen Wirtschaft und der Bevölkerung zu schlagen.Danke auch an allen GUUTE-Card-Besitzer, die mit ihrem regionalen Einkauf die Nahversorgungsstruktur in unserer Stadt sichern. Da ich in allen drei Geschäften auch die GUUTE-Gutscheine verkaufe, kann ich unmittelbar feststellen, wie attraktive diese Gutscheine als regionales Geschenk sind“, so Gabauer.

52 GUUTE-Betriebe in Gallneukirchen

GUUTE-Ortsbetreuer Jürgen Weinzinger betont, dass es in Gallneukirchen insgesamt 52 GUUTE-Be-triebe gibt, die sich nach den vier GUUTE-Werten – Regionalität, Qualität, Kooperation und Innovation – ausrichten.WKO-Obmann Stadler und WKO-Leiter Franz Tauber überreichten Bürgermeisterin Gisela Gabauer, Amtsleiter Franz Gstöttenmair und GUUTE-Ortsbetreuer Jürgen Weinzinger diese Auszeichnung. Beide bedankten sich bei den Gallneukirchner Gemeindevertretern für ihr GUUTE-Engagement, mit dem sie die örtliche Wirtschaft nachhaltig stärken.