Mitte Jänner war die erste Sitzung des neu einberufenen Jugendparlaments in Gallneukirchen. Initiiert von den Vorsitzenden der Katholischen Jugend und der Sozialistischen Jugend Gallneukirchen, fanden sich Vertreter von 10 Vereinen zusammen, um sich über die Vereinsgrenzen hinweg zu vernetzen und gemeinsam Forderungen an die Gemeinde zu erarbeiten.



GALLNEUKIRCHEN. Austragungsort war die alte Feuerwehr. „Wir wollen damit aufzeigen, dass man Leerstände wieder nutzbar machen kann. Deshalb soll hier in Zukunft ein Kulturverein die Hallen bespielen und offene Jugendarbeit betreiben“, so SJ-Vorsitzender Simon Panholzer.

Unter dem Namen „Junge Gollinger“ wurden Ideen gesammelt, die im Anschluss an Stadtrat Kurt Winter und Vizebürgermeisterin Regina Penninger weitergegeben wurden. Unter anderem forderten die Jugendlichen: schnelles Handeln in Sachen Regio-Tram, Updates zur Sanierung des Skater-Platzes und die Renovierung und Umgestaltung der öffentlichen Parks. Außerdem wollen die Vereine im Sommer ein gemeinsames Fest veranstalten.