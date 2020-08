Unter dem Motto „Farbe in die Natur bringen“ stand das Siloballen bemalen in Oberneukirchen. Die Kreativität der über 30 Mädchen und Burschen war an diesem Vormittag bei einladendem Sommerwetter gefragt.

Bei diesem Spektakel, das im Rahmen des Ferienprogrammes der Marktgemeinde Oberneukirchen-Waxenberg-Traberg von der Ortsbauernschaft Oberneukirchen unter der Leitung von Ortsbäuerin Ingrid Burgstaller und ihrem fleißigen Team auch in diesem Sommer veranstaltet wurde, konnten die unschönen Siloballen in der Ortschaft "In der Au" bunt verziert werden.

Die Gestaltung war dabei total den kreativen Kindern überlassen, der Lust am Experimentieren mit den Farben war somit keine Grenzen gesetzt.

Dankenswerterweise wurde die Farbe wiederum von der Malerei „DER FREUNDLICHE MALER“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Danke im Besonderen an Elisabeth Freundlinger für die großzügige Spende!