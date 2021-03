GALLNEUKIRCHEN. Dass sich eine Kleinstadt wie Gallneukirchen einen Kulturentwicklungsplan gibt, ist eine ziemlich einzigartige Sache im deutschen Sprachraum. Deswegen trat die Orf-Kulturredaktion an Kulturausschussobmann Sepp Wall-Strasser heran. Der Orf wollte wissen, wie es den Kulturschaffenden in Zeiten von Corona geht. Unter dem Titel „Katerstimmung in den Kulturgemeinden“ wurden der Kulturverein Gallnsteine, die Installationen des Leopold Hackl-Lehner, die Stadtkapelle, das „Theater Malaria“ der evangelischen Diakonie, elektronische junge Musik beim „Klangfestival“ und die ungemein hohe Anzahl an Chören präsentiert.

Viel zu tun

„Wenn man hinter die Kulissen schaut, tut sich in Galli wahnsinnig viel“, so Wall-Strasser. „Die Sendungsverantwortlichen waren richtig erstaunt, wie vielfältig das kulturelle Angebot in unserer Gemeinde ist. Leider konnten wir nur ganz wenige der vielen wichtigen Vereine und Aktivitäten in diesem Beitrag vorstellen.“ Nach 3 Jahren Kulturentwicklungsplan kann Gallneukirchen auf 25 umgesetzte Maßnahmen zurückblicken. „Ich bin sehr zufrieden, aber es gibt noch sehr viel zu tun“, so der energiegeladene Vizebürgermeister.