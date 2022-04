Die Pandemie hat die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen deutlich vor Augen geführt. Homeoffice, Distance-Learning, Lieferservices, Click&Collect, E-Rezept, Streamingangebote oder schnelle Verbindungen für Unternehmen sind nur einige Schlagworte dazu.

LICHTENBERG. Für das Team der ÖVP-Lichtenberg war daher rasch klar: „Wir brauchen für unser Lichtenberg eine moderne, zeitgemäße Digitalisierung, denn der Breitbandausbau ist wichtiger denn je!“ Umso erfreulicher, dass sich der unermüdliche Einsatz von Bürgermeisterin Daniela Durstberger, Vizebürgermeisterin Melanie Wöss und des gesamten ÖVP-Teams ausgezahlt hat und Lichtenberg die Zusage der A1 Telekom Austria AG erhalten hat, dass der FTTH (Fiber To The Home, sprich Breitbandausbau mittels Glasfaser) bei genügend Interesse auch in den nicht-förderfähigen Zentren Alt- und Neulichtenbergs möglich ist.

813 Haushalte in den beiden Ortszentren

„Von diesem Ausbau profitieren 813 Haushalte in den beiden Ortszentren“, erklären Durstberger und Wöss, welche zugleich kundgeben, dass über die attraktive Preisgestaltung für den Anschluss bis zum Haus der Anbieter A1 bei einer Infoveranstaltung informiert wird. Außerdem weisen die beiden darauf hin, dass auch auf die Bürger außerhalb der Zentren nicht vergessen wird: aufgrund zahlreicher Unterstützer ist es nämlich gelungen, mehr als 200 Interessensbekundungen des förderfähigen Gebiets für den Breitbandausbau einzuholen. Für dieses Fördergebiet mit den vielen Interessenten wird nun im Fördercall eingereicht.