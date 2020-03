BAD LEONFELDEN. Bei den Bad Leonfeldner Stadtmeisterschaften im Luftgewehrschießen führt bei den Männern Manfred Maureder mit 86 von 100 möglichen Ringen die Herrenwertung vor Emanuel Reisinger (81) und Stefan Grünberger (77) an. Auf dem besten Weg zur Stadtmeisterin sind Laura Glachs (82) und Carmen Pertlwieser (78). In der Gästeklasse für Auswärtige legte sich Mario Stummer (72) aus Schenkenfelden an die Spitze. Ein hartes Ringen wird es sicher noch beim Nachwuchs geben, der bei diesem Bewerb aufgelegt zielen darf: Jasmin Schwarz führt mit 91 Ringen in der Jugendklasse, Paul Traxler mit 89 Ringen bei den Schülern.

Im Wettkampf um die genauesten Zehner überraschte bei den Jugendlichen Marcel Freinbichler, dessen bester Schuss nur 3 Hundertstel Millimeter vom Zentrum abweicht. Herta Höfer liegt in der Erwachsenenwertung vorne. Fast 100 Interessenten kamen bereits am ersten der drei Wochenenden in das Schützenlokal in der Volksschule Bad Leonfelden.