„Zwei Jahren Isolation und keine Treffen, ich bin gerührt und richtig glücklich, dass heute so viele gekommen sind“, so die Obmann Stellvertreterin des Pensionisten Verbandes Ottensheim, Gabriele Plakolm-Zepf bei der Begrüßung der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Seit zwei Jahren gab es ganz wenige Aktivitäten. Diese wurden in einem Film den zahlreich erschienenen Mitgliedern präsentiert. Eine aufmerksame Beobachterin dieser Veranstaltung war auch die Bezirksobfrau des PVÖ, Frau Elisabeth Neulinger, die in ihrer Rede auf die derzeitige schwierige finanzielle Situation der Pensionisten einging. Obmann Kurt Wiesinger hinterfragte in seinem Referat die zum Teil komischen und nicht nachvollziehbaren Sanktionen der letzten zwei Jahren, die nicht nur den Jugendlichen, sondern besonders der älteren Generation zwei Jahre ihres Lebens genommen haben. Nach der Vorstellung der SPÖ Ortsgruppe Ottensheim durch Dimitri Windhager ehrten Obmann Kurt Wiesinger und Bezirksobfrau Neulinger langjährige Mitglieder.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Frau Rosa Schütz, für 30 Jahre August Marchner und Frau Hermine Atzmüller besonders geehrt.