FELDKIRCHEN. Die Arbeiten im neuen Teil des Friedhofes in Feldkirchen sind abgeschlossen. Hier befinden sich nun eine Gedenkstätte für „Sternenkinder“ (stillgeborene Kinder) und Grünflächen für Urnengräber. Entworfen hat diesen Bereich die Ottensheimer Künstlerin Beate Luger-Goyer. Alpha und Omega beschreiben den Platz, das Omega liegt innerhalb des Alphas, welches in Wegeform angelegt ist. Im Zentrum des Omegas befindet sich die Gedenkstätte mit einem Brunnen, der die Aufschrift „Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren“ trägt. Hier sind auch Bänke aufgestellt, die Gelegenheit zum Verweilen und Beten bieten. Geschützt wird diese Zone durch verschiedene Sträucher, so kann man in Ruhe der Verstorbenen gedenken. Johannes Zehetbauer übernahm die Koordination und Bauaufsicht. Die Gemeinde stellte als Unterstützung Gemeindearbeiter.