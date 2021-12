FELDKIRCHEN. Nachdem das ÖGJ-Jugendzentrum aufgrund des Lockdowns nur für Einzelgespräche geöffnet war, ist nun wieder volles Programm angesagt. Darum kümmert sich der neue JUZ-Leiter Dominik Freilinger. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde ein Monatsprogramm erarbeitet. So standen etwa Bastelworkshops, Wettkämpfe, Diskussionsrunden und Infoabende auf der Tagesordnung. „Wir sorgen dafür, dass bei den Jugendlichen keine Langeweile aufkommt. Das Programm wird selbstverständlich ohne Konsumzwang geboten, einfach wohlfühlen lautet die Devise“, so der JUZ-Leiter.

Zudem gibt es eine Auswahl an Brettspielen, eine Dartscheibe, einen Wuzel- sowie einen Billardtisch und sogar eine brandneue Playstation 5. Das JUZ will für die Jugendlichen immer da sein, wie Freilinger betont: „Erwachsen werden ist nicht einfach. Darum ist es wichtig, dass die Jugendlichen eine vertrauensvolle Person haben, die ihnen zuhört und gute Ratschläge geben kann. Das Jugendzentrum ist eine verlässliche Anlaufstelle, wenn es um Probleme und Problemchen des Alltags geht.“

Zur Sache:

Das ÖGJ-JUZ Feldkirchen befindet sich leicht erreichbar im Ortszentrum, am Marktplatz 20. Es hat am Donnerstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr und am Samstag von 13 bis 18 Uhr für 13- bis 20-jährige Besucher geöffnet.

Mehr Infos auf www.jcuv.at/feldkirchen