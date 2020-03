FELDKIRCHEN. Am 6. März erfolgte der Startschuss für den Feldkirchner Wochenmarkt, der nun immer freitags am Vorplatz des Feldkirchner Schul- und Kulturzentrums in der Zeit von 14 bis 17 Uhr stattfindet. Der traditionelle Wochenmarkt lockte sehr viele Besucher an. Angeboten wurden viele kulinarische Köstlichkeiten, wie zum Beispiel Fleisch- und Wurstwaren, Brot und Gebäck, Eier, Honigprodukte, Biogemüse, Mehlspeisen, Schnäpse, geräucherte Fische, Handarbeiten, Floristik, u.v.m. Die Marktgemeinde Feldkirchen unterstützte die Aussteller mit der Aufstellung von Marktschirmen der Firma Pemwieser und stellte Freibier für die Besucher des Marktes zur Verfügung.

Förderung Gemeinschaft

Besonders Bedacht wird auf ein vielfältiges und ausgewogenes Angebot, vorzugsweise an qualitativ hochwertigen und naturnah erzeugten Produkten, Gemüse sowie auf die Förderung der Gemeinschaft der Feldkirchner Bevölkerung, gelegt. Zweck des Marktes ist die Verbesserung der Lebensmittelnahversorgung. Einkaufen – Beisammenstehen – Tratschen – das ist der Feldkirchner Wochenmarkt.