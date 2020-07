ALTENBERG. Am vergangenen Donnerstag fand im kleinen Kreis die Eröffnungsfeier des neuen Gemeindezentrums in Altenberg, Marktplatz 1, statt. Bürgermeister Michael Hammer (ÖVP) und sein Team sind bereits in den Neubau übersiedelt. Das Projekt wurde innerhalb von 440 Tagen umgesetzt. Im August eröffnet auch wieder das Café Poke. Die offizielle Eröffnungsfeier des Neubaus findet im Beisein von Landeshauptmann Thomas Stelzer am 4. Oktober statt.

"Ich bedanke mich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das Verständnis an den umzugsbedingten Schließtagen des Marktgemeindeamts und der Postpartnerstelle. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei unseren Anrainern für die gute Nachbarschaft und für das Verständnis für den Baustellenlärm und -schmutz", sagt Hammer.