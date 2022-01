URFAHR-UMGEBUNG. Die Junglehrervertretung des Christlichen Lehrervereins (CLV) OÖ organisiert jedes Jahr Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen, wie „Neu im Lehrberuf“, „Rechtssicherheitstraining“ oder auch „Schwangerschaft und Karenz“. Nicht nur für Junglehrerinnen und Junglehrer ist etwas dabei. Die Informationsabende können online angeboten werden und trotz der derzeitigen Situation ist zumindest virtuell ein Treffen und ein Austausch möglich. So kann auch diese Zeit gemeinsam gut gemeistert werden.

"Aufleuchten statt ausbrennen"

Jeder Lehrer ist für die eigene Gesundheit zuständig. Dazu organisiert die Junglehrervertretung die neue Online-Veranstaltung „Aufleuchten statt ausbrennen“. Am Donnerstag, 10. Februar referiert Erich Sammer zu den Themen: ressourcenorientiertes Arbeiten in den Schulen, Burnout-Prävention, Finden von persönlichem Antreiben und emotionale Faktoren von Selbstmanagement. Diese Inhalte sind für die Lehrergesundheit bei der täglichen Arbeit wichtig. Anmeldung jederzeit per Mail unter clv.junglehrer.uu@gmail.com jedoch bis spätestens 7. Februar 2022 möglich.

Termine:

Kontakt kann jederzeit per Mail aufgenommen werden. Wichtige Termine, Informationen und alle Kontaktadressen findet ihr auf der Homepage unter www.clv.at.

Weitere Veranstaltungen zu wichtigen Themen sind terminlich fixiert.

Zu den aktuellen Terminen:

31.1.2022 „Krisen- und Konfliktmanagement“

10.2.2022 „Aufleuchten statt ausbrennen“

17.3.2022 „Rechtssicherheitstraining“