Leider hat man nicht nur in unserer Ortsgruppe erkannt wie wichtig diese kleinen Alleskönnern gerade für uns Senioren sein können. Dass ein Smartphone das "Tor zu Welt" sein kann liegt doch nahe, und das gerade in der derzeitigen allgemeinen Situation! Schnelle Infos, ob per Bild oder Nachricht, über Whatsapp oder Internet. Notruffunktionen die uns alle helfen können, und nicht zuletzt auch die Bildtelefonie. Wer hätte nicht gerne seine Enkel, Geschwister, Freunde und Anverwandten in der zurückliegenden Ausgangssperre, gesehen ?

Den meisten Senioren fällt die Anpassung an die digitale Welt jedoch ein wenig schwer. Kurse, in denen Vergessenes aufgefrischt und Neues gelernt wird, können helfen. Deshalb werden wir unsere regelmäßigen Stammtische immer Mittwochs, abwechselnd zu den "Spielnachmittage" weiterführen.

WD092020