OTTENSHEIM. In der Gemeinderatssitzung am 10. Mai fiel die Entscheidung über die Beauftragung eines Architekturbüros mit dem Projekt „Hochwasserschutz für Ottensheim“. Drei Büros legten Angebote vor, das Projekt des Architekturbüros Karl Langer fand die Zustimmung aller Fraktionen. Bürgermeister Franz Füreder ist zufrieden: "Wir haben es geschafft, die für mich wichtigen Punkte Gestaltung und Umsetzbarkeit zu vereinen. Der nun vorliegende Plan zur architektonischen und landschaftsplanerischen Gestaltung für das Baulos Donaulände fügt sich gut in unser Ortsbild entlang der Donaulände ein und ist streckenweise nicht direkt als Hochwasserschutz erkennbar."

Verkehrslösungen für Radfahrer und Fußgänger seien ebenso berücksichtigt, wie die künstlerische Gestaltung und ein naturnaher Freizeitbereich. Zentral von Bedeutung sei dabei das Hafenviertel, also der Platz vor der Fähre, zwischen dem Donauhof und dem Porto. Geplant wurde aber auch für den Bereich 3-Ferdl-Park und bis hin zum Sportplatz.

Hochwasser- und Ortsbildbeirat

Füreder hatte sich für die Gründung eines Hochwasserbeirats in der Gemeinde eingesetzt und auch der Ortsbildbeirat gab eine Bewertung für die drei vorgelegten Planungen ab. Dazu wurden die Planer eingeladen, ihre Arbeiten dem Ortsbildbeirat zu präsentieren. Dieser hat ein Gutachten erstellt und darin einstimmig die Empfehlung einer Beauftragung an die Marktgemeinde abgegeben. Der gesamte Gemeindevorstand ist dieser Empfehlung gefolgt und hat sich für den Vorschlag von Architekt Langer entschieden.

proO grundsätzlich dafür

Auch die Bürgerliste proO kann mit der Planung von Architekt Langer "gut leben", wie Vizebürgermeister Klaus Hagenauer sagt. "Es gibt aber Details, die noch nicht ganz ausdiskutiert sind", so Hagenauer. "Uns war immer wichtig, dass der Hochwasserschutz gleichzeitig einen Mehrwert für die Gemeinde hat und der Zugang zur Donau gewährt ist."