Ottensheimer Langläufer in Sizilien bei Olivenernte

Die Ottensheimer Naturfreunde Langlauf Instruktoren Helmut Obrecht, Sylvia Luef und Herbert Schöttl waren bei ihrem Langlauf-Freund Giuseppe Cottone in Sizilien auf Besuch und halfen auch bei der Olivenernte mit. Der ehemalige sizilianische Langlauf Champion lebt nach seinem Rückzug aus dem Spitzensport neben Schwabach meist auf der Insel und betreibt mittlerweile eine Olivenplantage. „Ich kann zwar vom Ölverkauf nicht leben, aber es ist eine spannende Tätigkeit, diesen Garten, den meine Frau geerbt hat, zu betreuen“, so das ehemalige Langlaufass. Die Langlauf Instruktoren fanden es jedenfalls spannend erstmals bei einer Olivenernte dabei zu sein. Bei dieser schweren Arbeit sahen sie auch, dass es einen Grund hat, dass gutes Olivenöl seinen Preis hat. Man braucht etwa acht Kilogramm Oliven um einen Liter Öl zu erhalten. Ausserdem ist es bei Cottone noch reine Handarbeit.

„Jetzt schätzen wir diese kostbare Flüssigkeit ganz besonders“, so Andrea Obrecht und Sylvia Luef. Für diese Hilfe hat der ehemalige Langläufer einen Gegenbesuch in Ottensheim versprochen, wo er schön öfters mit dem Mountainbike unterwegs war oder beim Langlaufen in Schöneben dabei war. Da wird er einige Flaschen Olivenöl, das die Ottensheimer geerntet haben im Gepäck haben.