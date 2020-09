Das erste September-Wochenende startete der gesamte Nachwuchs der Sportunion Schweinbach positiv in die aktuelle Saison.

Gegen den sonst so starken Gegner aus Pregarten, konnte die U/14 mit einem glatten 10:1 Heimsieg punkten. Auch die Kleinsten unter uns spielten ihr erstes Heimturnier erfolgreich. „Da zählt nicht der Sieg sondern die Entwicklung", so die Trainer Irina und Saara Donschachner, Martin Weiskirchner, Gerhard Danner und Hannes Bernhard, die die Kids vom Bambinitraining (Fußballkindergarten) bis in die U/9 begleiten.

Generell stimmt die Richtung im Nachwuchs der Sportunion Schweinbach mit den rund 130 Kickerinnen und Kickern. Solche Erfolge sind der Lohn für die starke und wertvolle Arbeit des sehr engagierten 16-köpfigen Trainerteams. Da kann man wirklich stolz sein!