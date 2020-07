Nachhilfeunterricht kann sowohl Kindern als auch Eltern viele Sorgen vor dem Schulstart ersparen.



BAD LEONFELDEN (vom). Die Ferien sind für Schüler eine wichtige Auszeit und sollen dazu dienen, wieder Kraft für das neue Schuljahr zu sammeln. Um bestens für Schularbeiten, Tests und vor allem auch für Nachprüfungen vorbereitet zu sein, kann Nachhilfeunterricht in Anspruch genommen werden. In Urfahr-Umgebung gibt es vergleichsweise wenige Nachhilfeinstitute. Sie sind aber für alle Regionen des Bezirks gut erreichbar: das Lernstudio One in Bad Leonfelden, das Bildungsinstitut LernPuls in Gallneukirchen und das Vif.Zack Nachhilfeinstitut in Ottensheim.

"Ich empfehle, nach einer kurzen Pause Anfang August mit dem Lernen zu beginnen. Rund sechs Wochen sollte man sich auf eine Nachprüfung vorbereiten", sagt Claudia Sieberer, Leiterin des Lernstudios One. Um eine solche erfolgreich zu bewältigen, seien für den jeweiligen Gegenstand etwa 15 bis 20 Einheiten nötig. "Je nachdem, wie fleißig die Schüler daheim weiterlernen", so Sieberer. Unterrichtet werden im Lernstudio One alle Schulfächer von der Volksschule bis zur Maturaklasse. Vor allem der Einzelunterricht ist gefragt. "Denn hier können wir optimal auf die Schüler eingehen und individuell bei ihren Schwächen ansetzen", erklärt die Leiterin. Der Unterricht verläuft zwar großteils streng, es herrscht aber trotzdem angenehmes Lernklima.

Weniger Nachprüfungen im Herbst

Heuer wird es im Herbst weniger Nachprüfungen geben. Aufgrund der Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie gelten 2020 andere Regeln für das Sitzenbleiben. Mit nur einem "Nicht genügend" dürfen Schüler ohne Nachprüfung jedenfalls in die nächste Klasse aufsteigen. Trotzdem sollten lernschwächere Schüler Nachhilfe in den jeweiligen Gegenständen erhalten. "Denn ansonsten werden sie im kommenden Schuljahr wieder Probleme haben."

In den letzten Ferienwochen bietet das Lernstudio One auch jedes Jahr Intensivkurse für alle Schüler an. "Hier geht es vorwiegend darum, wieder in den Rhythmus zu finden und einen guten Schulstart hinzulegen", sagt Sieberer. Natürlich sind die Nachhilfestunden und Intensivkurse an die momentane Corona-Situation angepasst.

Fit für den Schulstart

Auch die Familienakademie Mühlviertel organisiert in den letzten beiden Ferienwochen Lernwochen für Kinder von der ersten bis zur sechsten Schulstufe: Von 31. August bis 4. September finden diese in Engerwitzdorf und Walding und von 7. September bis 11. September in Gallneukirchen und Ottensheim statt. „Durch spielerische Übungen und abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung macht das Lernen großen Spaß. Unsere Pädagogen erschaffen mit den Kindern ein entspanntes Lernumfeld, damit sie sich leichter konzentrieren können“, erklärt Martin Kraschowetz, Vorsitzender der Familienakademie Mühlviertel.

Tipps für Eltern

Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach guten Erfahrungen mit Nachhilfelehrern.

Erkundigen Sie sich über Einschreibgebühren.

Achten Sie beim Preisvergleich auf die Dauer der Unterrichtseinheiten.

Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach Details. Je weniger Teilnehmer pro Gruppe, umso besser und umso größer in der Regel der Lernerfolg.

Erkundigen Sie sich nach Frühbucherpreisen oder fragen Sie nach Rabatten (zum Beispiel 10er-Blocks).

Was Nachhilfestunden in OÖ kosten, erfahren Sie online: ooe.konsumentenschutz.at