URFAHR-UMGEBUNG. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit immer neuen Herausforderungen, die qualifizierte Hilfe und Betreuung von Menschen, Erweiterung der eigenen fachlichen und sozialen Kompetenz, Teil eines großartigen Teams zu sein - das und noch viel mehr bietet der Rettungsdienst beim Roten Kreuz Urfahr-Umgebung. Die Rettungssanitäterausbildung in Urfahr-Umgebung startet am Samstag, 26. September und wird abwechselnd an den Rotkreuz-Dienststellen im Bezirk abgehalten. Interessierte können sich gerne bei der nächstgelegenen Dienststelle melden oder beim Roten Kreuz UU unter uu-kurse@o.roteskreuz.at und 0732 7644 405 www.passende-jacke.at