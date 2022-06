Am gestrigen Siebenschläfertag, 27. Juni, zogen in der Nacht schwere Unwetter über Oberösterreich und den Bezirk Urfahr-Umgebung. Starkniederschläge, Sturm und Hagel richteten einige Schäden an.

URFAHR-UMGEBUNG. Insbesondere im Raum Engerwitzdorf, Gallneukirchen und Alberndorf wurden viele Schäden registriert. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Zum Teil durschlugen die bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörner Dachflächenfenster oder ruinierten beispielsweise Obstbäume und Gärten. Die Hagelniederschläge dauerten nur kurz. "Der Hagel machte heftigen Krach", wie eine Alberndorfer Hausbewohnerin berichtet. In Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) beschädigten faustgroße Hagelkörner ebenso Fenster und Poolabdeckungen.

FF Schweinbach

Wie die Feuerwehr Schweinbach berichtet, traf die Unwetterfront gegen 22 Uhr ein. Im Einsatzgebiet sind mehrere Bäume umgestürzt und die Autobahnbegleitstraße ist im Bereich Knoten Engerwitzdorf stark verschlammt worden. In Langwiesen ist ein Kamin eingestürzt und hat schwere Schäden am Dach verursacht. Viele Straßen waren durch herabfallendes Laub und kleinen Ästen nur erschwert passierbar. Insgesamt stand die Feuerwehr Schweinbach bis 3 Uhr im Einsatz und hat 11 Einsätze abgearbeitet. Bei einem Einsatz mussten auch die Höhenretter zur Abdichtung eines Daches ausrücken.

Hagelversicherung

Der Österreichischen Hagelversicherung (ÖHV) wurden Schäden in der Landwirtschaft gemeldet. Besonders betroffen seien neben Urfahr-Umgebung die Bezirke Kirchdorf, Steyr, Linz, Freistadt und Rohrbach. Auf einer Fläche von rund 16.000 Hektar wurden Ackerkulturen, Äpfel und das Grünland massiv geschädigt.

„Unsere Landwirte haben es aufgrund der zunehmenden Wetterextreme, bedingt durch den Klimawandel, immer schwerer. Erst vor einer Woche wurde die Landwirtschaft in Oberösterreich von schweren Unwettern heimgesucht. Nun wurde sie erneut geschädigt. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung ist durch das heutige Ereignis mit einem Gesamtschaden von 6,5 Millionen Euro zu rechnen. Die Schadenserhebung beginnt unverzüglich, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, so Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.

Schadensüberblick im Detail:

· Betroffene Kulturen: Getreide, Raps, Mais, Soja, Obst, Grünland

· Betroffene Agrarfläche: 16.000 Hektar

· Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 6,5 Millionen Euro

Betroffene Landwirte können Schäden melden unter:

www.hagel.at