In der Region Feldkirchen und Ottensheim ereigneten sich innerhalb von einem Monat gleich fünf Brände. Bei mindestens zwei Bränden spricht die Polizei Ottensheim von möglicher Brandstiftung.

FELDKIRCHEN/GOLDWÖRTH/OTTENSHEIM. Beim ersten Brand dieser Serie am 8. Mai im Bereich des Mühldorfer Weihers (Gemeinde Goldwörth) geht die Polizei Ottensheim fix von Brandstiftung aus. Ein sechs Meter hoher Holzhaufen stand in Brand. Die Polizei vermutet, dass der Holzhaufen seeseitig durch eine unbekannte Person angezündet wurde. Augenzeugen nahmen aus einer Entfernung von rund 300 Metern das Feuer wahr und sahen jemanden in Richtung Hagenau weglaufen. Eine Fahndung verlief allerdings erfolglos. 89 Kameraden der Feuerwehren Mühldorf, Feldkirchen, Landshaag und Bad Mühllacken brachten den Brand unter Kontrolle.

Thujenhecke

Am 10. Mai ging dann im Ortszentrum von Feldkirchen aus unbekannter Ursache eine Thujenhecke in Flammen auf. Auch hier konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Brand Freudenstein

Am 23. Mai brannte ein Holzstoß in der Ortschaft Freudenstein. Dieser Brand wurde aber vermutlich durch Funkenflug, also beim Arbeiten mit einer Flex verursacht, sagt die Polizei.

Holzschuppen Feldkirchen

Der vorläufig letzte Brand ereignete sich am 25. Mai, als ein Holzschuppen im dicht verbauten Gebiet von Feldkirchen völlig abbrannte. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte verhindert werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handelt. Inklusive einem Brand in Ottensheim gab es in der Region also fünf Brände. Die Ermittlungen der Polizei in Richtung Brandstiftung laufen derzeit.