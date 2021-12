FELDKIRCHEN. Mehr als 500.000 Euro investierten Gemeinde und Land im Jahr 2021 in den Ausbau von Geh- und Radwegen. Gerade rechtzeitig zu Weihnachten wird das Teilstück zwischen Bergheim und der Abzweigung Wolfsbach entlang der B131 fertig. Auch an der B132 von Bad Mühllacken bis zum Kreisverkehr und dann weiter entlang der Gemeindestraße bis zum ausgebauten „Doktorstraßl“ in Richtung Feldkirchen ist ein Geh- und Radweg errichtet worden. Bad Mühllacken, Bergheim, Feldkirchen und Pesenbach können nun relativ sicher auf Geh- und Radwegen erreicht werden.

Fahrbahnteiler Bergheim

Das nächste Großprojekt in Sachen Verkehrssicherheit wird der Radweg zwischen Bergheim und Landshaag entlang der B131 sein. Vor der Fertigstellung steht auch der Fahrbahnteiler mit der Linksabbiegespur nach Feldkirchen auf der B131 in Bergheim.

Bericht: Wolfgang Reisinger