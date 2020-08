BAD LEONFELDEN. Zu einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung im Ortschaftsbereich Stiftung auf der Leonfeldnerstraße B126 wurden die Feuerwehren Bad Leonfelden, Stiftung und Zwettl alarmiert. Dort kam es am 5. August am frühen Nachmittag zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Eines der Autos wurde über die Böschung geschleudert und blieb in der angrenzenden Wiese stehen. Sieben Personen, darunter vier Kinder, verletzten sich unbestimmten Grades bei dem Unfall. Sie wurden vom Notarzt und dem Feuerwehr Medizinischen Dienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Örtliche Umleitung eingerichtet

Da die Leonfeldnerstraße gesperrt werden musste, führte die Feuerwehr Stiftung einen Lotsendienst durch und richtete eine örtliche Umleitung gemeinsam mit der Polizei ein. Die Feuerwehr Bad Leonfelden half dem Abschleppunternehmen bei der Bergung der Fahrzeuge und führte die Aufräumarbeiten durch. Im Einsatz standen: Feuerwehren Bad Leonfelden, Stiftung und Zwettl, das Rote Kreuz mit vier Einsatzfahrzeugen sowie das NEF Zwettl und die Polizei Bad Leonfelden.