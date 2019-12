Am Sonntag, 22. Dezember und am Hl. Abend, 24. Dezember konnte man die bezaubernde Anlage von Martin Lenzenweger und Hannes Radler in Zwettl an der Rodl besichtigen. Diese rund 25 m² große Anlage befindet sich in der ehemaligen Post in der Oberneukirchner Straße . Viele kleine aber auch große Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit um in die Faszination Modelleisenbahn einzutauchen. Die beiden Modelleisenbahnanhänger aus dem Bezirk bauen bereits seit 2009 an ihrer schönen Anlage. Im Durchschnitt verschlingt unser Hobby 15 bis 20 Stunden pro Woche, so Radler begeistert.