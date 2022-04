Am 28. April feiert die Theatergruppe Juckreyz mit der Kömödie "Das perfekte Desaster Dinner" im Schloss Steyregg Premiere. Ein Teil des Erlöses geht an ukrainische Flüchtlinge.



STEYREGG. Nach einer langen Corona-bedingten Pause startet das Theater Juckreyz in Steyregg wieder durch. Am Spielplan steht mit "Das perfekte Desaster Dinner" eine "wirklich sehr lustige" Komödie. Das Original von Marc Camoletti wurde von Michael Niavarani bearbeitet und nun von Regisseur Harald Schön inszeniert. "Meine Akteure sind bei den Proben sehr motiviert und mit vollem Elan dabei", sagt Schön. Das Stück wird im Gewölbe des Schlosses Steyregg aufgeführt. "Mit einem Teil der Einnahmen werden wir gezielt ukrainische Flüchtlinge unterstützen", sagt Obmann Hans Spörker.

Aktiv seit 1995

Die Theatergruppe Juckreyz wurde 1995 gegründet und gab ihr Debut mit "Krach im Hause Gott" von Felix Mitterer im Garten des Schlosses Steyregg. Seitdem haben die Juckreyzer zahlreiche Stücke in verschiedenen Spielstätten präsentiert. 2013 adaptierte die Theatergruppe das Kellergewölbe im Schloss Steyregg.

Premiere am 28. April

Die Premiere erfolgt am 28. April, weitere Spieltermine:

29., 30. April sowie 5., 6., 7., und 8. Mai.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Eintritt 17 Euro

Vorverkauf unter 0664/4835128 oder juckreyz@gmx.at