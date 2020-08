FELDKIRCHEN. Rund 30 Prozent der Österreicher halten sich Haustiere. In der Urlaubszeit hat das Aussetzen von Haustieren leider wieder "Hochsaison" und endet oft an der Autobahn. Darunter sind nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Exoten wie Schlangen. Die Tierheime platzen aus allen Nähten – und müssen improvisieren. Hundesitter oder Tierpensionen könnten in diesem Fall aushelfen. "Ich erinnere an die Verantwortung, die Menschen gegenüber ihren Haustieren tragen. Haustiere sind unsere Begleiter in vielen Lebenslagen. Gerade deshalb sollte jedem bewusst sein, dass mit der Anschaffung eines Haustiers auch zahlreiche Verpflichtungen einhergehen", sagt Landtagsabgeordneter Günter Pröller aus Feldkirchen. Leider gibt es dennoch zahlreiche Situationen, in denen die Tierschutzorganisationen des Landes aktiv werden müssen. "Für einen aktiven Tierschutz braucht es Engagement und ausreichend Kenntnisse, denn oftmals ist die Ursache für Tierschutzprobleme einfach nur ungenügendes Wissen. Ich spreche einen großen Dank aus, für die wertvolle Arbeit die täglich von vielen Ehrenamtlichen Tierfreunden geleistet wird", so Pröller.