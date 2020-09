Ungewöhnliche Zeiten erfordern Flexibilität und manchmal auch ungewöhnliche Wege.

Ich habe einige Telefonate mit unserem Bürgermeister Herrn Hans Plakolm, vergangenen Dienstag, geführt. Es wurde viel besprochen und gab viel zu klären bereits im Vorfeld: Basar hin, Besucher hin und her, Teppich verlegen, Helferleins organisieren...viele kleine Hürden!

Klar war für das TiPi immer, wir wollen den Basar im Herbst wieder machen, wieder ein Stück "Normalität" für uns alle zurückbringen. Bürgermeister Hans Plakolm stand uns immer mit einer helfenden Hand zur Seite.

Nachdem es viele Auflagen zur sicheren Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art in geschlossenen Räumen gibt, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen unseren allseits beliebten TiPi- Schnäppchen Basar ins freie zu Verlegen.

Ein Basar aus dem Kofferraum...ungewöhnlich, aber machbar!

Dies bietet uns auch die Möglichkeit mehr Verkäufer/innen zuzulassen, da wir räumlich nicht so beschränkt sind wie in der Stockhalle. Wir haben also noch Standplätze zu Vergeben!

Der Basar findet am SONNTAG, 27.09.2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr am Kundenparkplatz der Billa Walding statt. Bei Regen wird der Basar NICHT stattfinden!

Wir freuen uns schon auf zahlreiche Besucher und viele Schnäppchenjäger!

Also...Treffpunkt Parkplatz BILLA, Kaufpark 8 :)