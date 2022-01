Der Arbeitskräftemangel trifft einige Urfahraner Gemeinden hart. Sie finden kaum Bedienstete.

URFAHR-UMGEBUNG. Feldkirchen und Puchenau beschlossen in ihren Dezember-Gemeinderatssitzungen einstimmige Resolutionen, gerichtet an die OÖ Landtagsdirektion. Sie fordern die Evaluierung des Gemeindedienstes und vor allem die Adaptierung des Gehaltsschemas für die Gemeindebediensteten. "Die Lage ist dramatisch", sagt der Feldkirchner Bürgermeister David Allerstorfer (SPÖ). Feldkirchen sucht zum Beispiel eine Vollzeitkraft im Bauhof, eine Reinigungskraft, und auch für den Posten in der Schulküche hatte die Kommune lange niemanden gefunden. "Das Gesamtpaket für die Bediensteten ist unattraktiv", sagt der Ortschef, der an erster Stelle das zu geringe Gehalt sieht.

Überangebot an Jobs

Für die Gemeinden gebe es keine Möglichkeit beim Kollektivvertrag nach oben nachzubessern, auch praktische Erfahrung aus der Privatwirtschaft werde nicht angerechnet. Darüber hinaus ist nicht berücksichtigt, dass die Gemeinde-Jobs häufig hohe Flexibilität verlangen, zum Beispiel beim Winterdienst, und die Anforderungen ständig wachsen. Nicht nach Linz pendeln zu müssen, reiche heutzutage nicht mehr aus, um Personal zu bekommen. Es gebe auch innerhalb der Gemeinde genügend andere Jobangebote.

Hohe Fluktuation

Auch der Puchenauer Bürgermeister Friedrich Geyrhofer (ÖVP) sagt, dass das "Besoldungsgesetz keinen Spielraum" zulasse. Das alte Gesetz solle vom Landtag behandelt werden. SPÖ-Fraktionsobmann Florian Zwettler aus Puchenau sieht neben dem starren Bezahlungsschema die "hohe Fluktuation im Gemeindedienst" als Problem.

Zwettl stimmt im März ab

Ob es in Zwettl zu einer Resolution kommen wird, ist noch unklar. Die SPÖ Zwettl unter Fraktionsobmann Herbert Enzenhofer wird jedenfalls einen Antrag im Gemeinderat in März einbringen. "Ich halte generell nichts von Resolutionen", sagt Bürgermeister Roland Maureder (ÖVP). Die Problematik ist in Zwettl aber die gleiche: "Seit September haben wir einen Bauhof-Mitarbeiter-Posten ausgeschrieben. Keiner hat sich beworben", sagt Maureder. Dieser Job sei nicht nur an den Winterdienst gekoppelt, sondern im Sommer auch an den Freibadbetrieb. Beides verlange Flexibilität und außerdem Überstundenbereitschaft.

"Die Freibad-Stunden sind die Krux, wir werden die Stunden auf mehrere Personen aufteilen", sagt Maureder. Enzenhofer berichtet, dass die Gemeinde Zwettl derzeit einen Schneepflugfahrer von einer Baufirma separat zukaufen muss. "Wir hatten für den Bauhofdienst einen gelernten Installateur, aber der hat gleich wieder gekündigt. Er arbeitet jetzt bei einer Firma in Linz, weil er dort mehr verdient", sagt Enzenhofer.

Langer-Weninger: "Demographischer Wandel"

Die BezirksRundSchau konfrontierte die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) mit dem Thema. Sie sei sich der wachsenden Problematik bewusst und führt sie vor allem auf den demographischen Wandel zurück. Das Land arbeite an der "Weiterentwicklung des Dienstrechts, um die öffentlichen Dienststellen zu attraktivieren".