Regionauten gestalten wöchentlich die BezirksRundSchau mit – einige von ihnen zeigen heute ihr Gesicht.

BEZIRK. Bei der BezirksRundSchau haben Leser die Möglichkeit, selbst Berichte und Artikel auf MeinBezirk.at zu verfassen. Viele nutzen dies regelmäßig. In Urfahr-Umgebung werden vor allem gerne Schnappschüsse veröffentlicht. Wir haben bei den "fleißigsten" Regionauten des Jahres 2021 nachgefragt. "Seit ich Regionautin bin, schau ich mir die Natur ganz genau an. Ich bin immer auf der Suche nach einem tollen Fotomotiv – bei Spaziergängen, Wanderungen und Radtouren", erzählt die Alberndorferin Monika Ganglberger (62). Ihr erstes Foto hat sie im November 2020 online gestellt. "Nachdem mir ein Foto vom Schloss Waldenfels sehr gut gelungen ist, wollte ich dieses unbedingt teilen. Die positiven Rückmeldungen der Regionauten-Community freuen mich seither immer besonders", so die Pensionistin.

Christian Paar

Christian Paar aus Rottenegg ist durch seine Vereinstätigkeit auf den Regionauten gekommen. "Ich habe immer Werbung für die Konzerte des Musikvereins gemacht", sagt der 45-Jährige. 2016 veröffentlichte er dann seinen ersten Schnappschuss. Vor allem Vögel haben es ihm als Motiv angetan. "Ich würde mich fast als Hobby-Ornithologen bezeichnen. Die Fotografie ist für mich aber generell etwas, wo man sehr gut abschalten und entspannen kann", sagt Christian Paar.

Albert Friedl

Der Alberndorfer Albert Friedl ist bereits seit 2012 als Leser-Reporter treu. Er liefert fast wöchentlich tolle Bilder. "Ich bin gerne in der Natur unterwegs, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, und habe meistens die Kamera mit", erzählt der 47-Jährige. Er macht sich nicht gezielt auf die Suche nach Motiven. "Die Natur liefert jeden Augenblick wunderschöne Lichtblicke. Man braucht nur bewusst durch Wiesen und Wälder zu wandern, auf einem Holzstock oder Stein rasten und Geräusche wahrnehmen. Da sind so viele Motive, von abstrakt bis zum kleinsten Detail", so Friedl. Er hat auch einen Tipp für Fotografie-Einsteiger: "Wahrnehmung ist das Schlüsselwort – spüren, hören und sehen, vor allem das Licht. Wenn der Betrachter schließlich das Gleiche empfindet, dann ist ein tolles Bild entstanden", weiß der Alberndorfer.