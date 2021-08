Der Mann verriss plötzlich sein Auto und stieß gegen das Fahrzeug der 27-Jährigen.



BAD LEONFELDEN. Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 31. Juli 2021 um 17:50 Uhr mit seinem PKW in Bad Leonfelden auf der Böhmerwaldstraße Richtung Vorderweißenbach. Am Beifahrersitz saß ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach.

Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW auf der Böhmerwald Straße Richtung Zentrum Bad Leonfelden. Am Rücksitz saß ihr 22 Monate alte Sohn.

Laut Angaben eines Zeugen verriss der 56-Jährige plötzlich den PKW nach links und stieß gegen den entgegenkommenden PKW der Frau. Dieser kam neben der Fahrbahn auf einer Böschung zum Stillstand. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Alle Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Der 53-jährige Beifahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Frau und ihr Sohn und der 56-Jährige wurden mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr führte die Fahrzeugberg und die Reinigung der Unfallstelle durch. Die Böhmerwald Straße war bis 19:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Ein durchgeführter Alkotest beim 56-Jährigen, der nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, verlief positiv.