Das "GWÖLB" wird mit einem Abschlussabend am 25. Jänner 2020 seine Türen schliessen.

Bis dahin hat die Vinothek im Durchgang, des ehemaligen Gasthaus zur Post in Ottensheim jeweils Mittwochs und Freitags wie gewohnt geöffnet und es gibt einen Sortimentsabverkauf.

Ab Februar sind die gängigsten Weine in der BERTA (unmittelbar daneben) erhältlich und die Sommelière bietet weiterhin Weinverkostungen „at home“ an. Auch Ihre Gastropartner und Wiederverkaufsstellen wird sie weiterhin beliefern. "Ein bisschen wehmütig bin ich schon, diese Institution für meine Freunde und Weinliebhaber jetzt zu schließen, aber wer weiss, was sich in den nächsten Jahren entwickelt", so Miriam Roither.