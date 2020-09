ENGERWITZDORF. Mit einem Sondergemeinderat Ende August wurde der Finanzierungsplan für den Neubau der Volksschule Schweinbach beschlossen. Damit ist die aufsichtsbehördliche Genehmigung für dieses Bauvorhaben erteilt und die Ausschreibungen können erfolgen.

Insgesamt wurde ein Finanzierungsplan von rund 10,5 Millionen Euro beschlossen. Dem vorangegangen sind intensive Verhandlungen mit dem Land OÖ über die Kostenaufteilung. Anfang August konnte eine Einigung erzielt werden, der der Gemeinderat im Rahmen einer Sondersitzung einhellig zustimmte. Nun können die nächsten Schritte zur Realisierung in Angriff genommen werden. Wenn die Ausschreibungen gute Ergebnisse bringen, ist ein Baubeginn im Winter oder in den ersten Monaten 2021 möglich. „Mit dem Neubau bekommt Engerwitzdorf eine moderne Schule nach den neuesten Standards.“ freut sich Bürgermeister Herbert Fürst.

Schulbetrieb bleibt aufrecht

Die neue Volksschule wurde nach den modernsten baulichen und pädagogischen Maßstäben geplant. Sie wird auf drei Etagen am jetzigen Lehrerparkplatz errichtet. Der Schulbetrieb in der alten Schule kann im bestehenden Gebäude bis zur Eröffnung aufrecht erhalten bleiben. Die einzelnen Etagen sind in Jahrgangscluster mit den Klassenräumen unterteilt. Das Zentrum bilden Marktplätze mit Freiräumen und Rückzugsbereichen für die Schüler, Gruppenräumen und Räumen für die schulische Nachmittagsbetreuung. Nach dem Abriss der alten Schule entsteht ein großer Außenbereich mit Spiel- und Sportflächen. Der Turnsaal wird saniert und bleibt in seiner Größe erhalten. Wenn alles nach Plan verläuft steht einem Beginn des Unterrichts in der neuen Schule ab dem Herbst 2022 nichts im Weg.

Keine Schulküche

Darüber hinaus forderten die Gemeinderäte von SPÖ und Grünen wiederholt, dass im Zuge des Neubaus wieder eine voll funktionsfähige Schulküche, welche von der Gemeinde geleitet wird, eingebaut werden soll. Dies wurde jedoch von der ÖVP, die die Mehrheit im Gemeinderat stellt, bereits im Dezember 2019 mit einem Gemeinderatsbeschluss abgelehnt.

"Auch die Eltern wünschen sich weiterhin eine voll funktionsfähige Schulküche. Eine entsprechende Unterschriftenliste wurde schon von mehr als 400 Personen unterzeichnet. Die vom Land OÖ als Gesunde Küche ausgezeichnete Einrichtung bot bisher kindgerechte Mahlzeiten mit denen alle hochzufrieden waren, denn Kinder brauchen eine andere Kost als Erwachsene“, sagt Vizebürgermeister Mario Moser-Luger (SPÖ). Bürgermeister Herbert Fürst (ÖVP) verweist auf ein Kostendämpfungsverfahren des Landes OÖ beim VS-Neubau. Die Zubereitung des Mittagessens auszulagern und im Schulgebäude lediglich eine Ausgabeküche einzubauen, bringe niedrigere Errichtungs- wie auch Betriebskosten, so Fürst. "Wer in Zukunft Essen liefert ist noch offen. Richtig ist, dass beabsichtigt ist das Essen aus der Gemeinde oder Region zu beziehen und wir dabei großen Wert auf gesunde Küche und Regionalität legen", betont der Bürgermeister.

Ökologisches Heizsystem

Diskussionsstoff zwischen SPÖ und ÖVP lieferte auch das geplante ökologische Heizsystem im VS-Neubau. In der Gemeinderatssitzung Dezember 2019 wurde die Errichtung einer Luftwärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage beschlossen. Das Land OÖ will allerdings nur eine Gasheizung finanzieren. "Die Gemeinde versucht nun Fördermittel für dieses Heizsystem von Bundesstellen, wie etwa den Klimafond zu erhalten", bestätigt Ortschef Fürst.