WALDING. Überall im Land streifen derzeit Jäger in Absprache mit den Grundbewirtschaftern durch die Wiesen vor der Mahd. In Walding marschierte Wolfgang Aitzetmüller (im Bild re.) mit seinen Jagdfreunden stundenlang die Wiesen auf und ab, konnte erfolgreich Kitze einfangen und nach der Mahd wieder in ihr Versteck entlassen. Herausforderung dabei ist, das Kitz darf nicht mit bloßer Hand berührt werden, damit es die Rehgeiß weiterhin säugt. Die Kinder Simon und Lukas Zauner beobachteten fasziniert die ersten Schritte vom Kitz bei der Rückkehr in die Freiheit.