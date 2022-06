Leslie Jäger, seit 15 Jahren Expertin in Persönlichkeitsentwicklung, Coach und Universitätsdozentin gewann den internationalen "Speaker Award". In ihren vier Minuten Redezeit begeisterte die Waldingerin ihr Publikum mit Tiefgang, Lebensfreude und Leidenschaft.



MASTERSHAUSEN. Nach New York, München, Hamburg, Stuttgart fand am 24. Juni der 11. internationale Speakerslam in Mastershausen (Deutschland) statt. 141 Redner aus elf Nationen traten auf zwei Bühnen gegeneinander an und stellten damit den neuen Speaker-Weltrekord auf. Die Warteliste für die Teilnahme war lang und die Redner mussten bereits vorab bei einer Vorqualifikation ihr Können unter Beweis stellen. Freitagabend war es dann so weit. In vier Minuten Redezeit präsentierten die Redner vor einer Scouting Selection aus Fernsehen, Radio und Presse und einer Live-Stream-Zuhörerschaft ihren Beitrag auf der Bühne.

Corona, Krieg, Wirtschaftskrise

Leslie Jägers Passion ist es Menschen und Unternehmen zu inspirieren in ihre Kraft zu kommen und aus Krisen Chancen zu machen. Ein gesellschaftlich relevantes Thema, das den Finger auf die Wunde legt. Corona, Krieg und Wirtschaftskrise haben ihre Spuren hinterlassen. Gemäß den aktuellen Zahlen ist die Zahl der psychisch Erkrankten in den letzten Jahren zwei dramatisch gestiegen. Viele Menschen und Unternehmen stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin. Zeit, aktiv dagegen zu steuern – dafür ist Leslie Jäger angetreten.

Tobender Applaus

Die angehende Autorin möchte die Bühnen der Welt nützen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Ihre Mission ist es Menschen Hoffnung zu schenken, um nach Tiefpunkten in ihre Kraft zu kommen. Für Jäger bedeutet das Menschen zu inspirieren, ihr volles Potenzial zum Vorschein zu bringen und Tiefpunkte als Wachstumsbooster zu nützen - im Privatleben, sowie Businesskontext. „Jeder Mensch hat das Geburtsrecht glücklich zu sein. Unabhängig von seiner Geschichte“, so Jäger, berührte damit die Herzen der ZuschauerInnen und erntete tobenden Applaus.