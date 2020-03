WAXENBERG. Die erste Aufgabe, die sich der neugegründete Fremdenverkehrsverein in Waxenberg im Jahr 1950 stellte, war der Ausbau des Burgfriedes zu einer Aussichtswarte. Dazu musste ein neuer Eingang in die 3,5 Meter dicke Mauer geschlagen werden. Das war ohne Kompressor nicht nur anstrengend, sondern auch gefährlich. Viele weitere alte Ansichten und Dokumente aus Waxenberg finden Sie online in der Topothek unter waxenberg.topothek.at.

In Zusammenarbeit mit der Topothek Waxenberg.